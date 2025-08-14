Автовоз из Владивостока сгорел с десятком машин на трассе в ЕАО

Автовоз из Владивостока сгорел после столкновения с бетономешалкой в Еврейской автономной области. В среду, 13 августа, в районе села Ключёвое Смидовичского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором бетономешалка выехала на встречную полосу и врезалась в автовоз, перевозивший десять автомобилей из Японии и Южной Кореи. Сообщения об этом с кадрами горящего автовоза появились в новых медиа.