Автовоз из Владивостока сгорел с десятком машин на трассе в ЕАО

Ущерб предварительно оценивают в миллионы рублей.

Источник: Соцсети

Автовоз из Владивостока сгорел после столкновения с бетономешалкой в Еврейской автономной области. В среду, 13 августа, в районе села Ключёвое Смидовичского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором бетономешалка выехала на встречную полосу и врезалась в автовоз, перевозивший десять автомобилей из Японии и Южной Кореи. Сообщения об этом с кадрами горящего автовоза появились в новых медиа.

После столкновения одно из транспортных средств загорелось: пламя стремительно охватило прицеп с легковушками. Водитель автопоезда не получил травм, в то время как водитель бетономешалки был госпитализирован. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором легкового автомобиля, в который автовоз чуть не врезался после столкновения с бетономешалкой. Водитель легковушки экстренно сдал назад, покинув зону пожара.

Ущерб от происшествия по предварительным данным оценивается в миллионы рублей. Перевозимые машины, к сожалению, полностью уничтожены огнём. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться специалисты.