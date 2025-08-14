Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по тяжким преступлениям

Башкирия занимает второе место в ПФО по количеству тяжких преступлений.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с января по июль 2025 года в регионе зарегистрировано 8 669 тяжких преступлений, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно статистике Единой межведомственной информационной системы, по этому показателю Башкирия уступает только Татарстану, где зафиксировано 9 341 случай (рост на 1%).

В масштабах всего Приволжского федерального округа число тяжких преступлений увеличилось на 0,7%. При этом общероссийский показатель демонстрирует более значительный рост — 9,2%.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.