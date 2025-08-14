Башкирия оказалась на втором месте в ПФО по тяжким преступлениям

В Башкирии с января по июль 2025 года в регионе зарегистрировано 8 669 тяжких преступлений, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно статистике Единой межведомственной информационной системы, по этому показателю Башкирия уступает только Татарстану, где зафиксировано 9 341 случай (рост на 1%).
В масштабах всего Приволжского федерального округа число тяжких преступлений увеличилось на 0,7%. При этом общероссийский показатель демонстрирует более значительный рост — 9,2%.
