Над регионами России в ночь на 14 августа уничтожено 44 беспилотника

Пять российских регионов подверглись атакам беспилотников ВСУ в ночь на 14 августа. Также БПЛА были уничтожены над Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО РФ уничтожили 44 беспилотника ВСУ.

С 20:00 13 августа до 07:00 мск 14 августа над акваторией Черного моря было уничтожено 14 беспилотников ВСУ. Над Азовским морем сбит один беспилотник, следует из данных Минобороны России.

Волгоградскую область пытались атаковать девять беспилотников, еще по семь уничтожены в Крыму и Ростовской области. В Краснодарском крае ликвидированы четыре БПЛА самолетного типа, в Белгородской области — два.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаке БПЛА было повреждено здание правительства региона. Среди людей пострадавших нет.

