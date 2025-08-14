Экскаваторщик оставил район Новосибирска без света: авария на ЛЭП

14 августа в Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое отключение электроэнергии в жилых домах и на волейбольной «Локомотив-Арене» после повреждения ЛЭП строительной техникой. По данным компании «Россети Новосибирск», авария случилась днём во время несанкционированных земляных работ в микрорайоне Закаменском, где подрядчик проводил работы в охранной зоне энергосетей без согласования с энергетиками.
«В момент порыва линии 10 кВ произошло лавинообразное нарастание тока короткого замыкания, превышающего расчётные параметры работы сети, что привело к термическому разрушению изоляции кабелей в нескольких местах по трассе», — пояснили в энергокомпании.
Аварийные бригады с 13 августа работают над устранением последствий ЧП, причём после первоначальной замены повреждённых участков были обнаружены дополнительные повреждения. Электроснабжение жилых домов планируется восстановить к 10 утра 14 августа, а «Локомотив-Арена» временно переведена на питание от дизель-генератора.