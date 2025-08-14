ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области: что известно

Вооруженные силы Украины нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава области находился на улице, когда произошел обстрел. По его словам, здание получило незначительные повреждения. Он призвал жителей соблюдать осторожность, отметив, что оперативная обстановка в регионе остается напряженной.
«Самое главное — быть осторожными. И помнить о том, что, к сожалению, оперативная обстановка у нас оставляет желать лучшего», — сказал губернатор в опубликованном видеообращении. Он добавил, что власти справятся с последствиями атаки.
Ранее стало известно, что украинский дрон атаковал автомобиль скорой помощи в селе Троицкое в ЛНР. В момент атаки внутри находились медики и пациент. Известно, что больной не получил никаких травм, а вот медперсонал пострадал.