Военнослужащий из Новосибирска получил 13 лет тюрьмы за убийство

В Новосибирске гарнизонный военный суд вынес вердикт новосибирцу, признав его виновным в тяжком преступлении. Следствие установило, что 21 января 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, военнослужащий, в ходе распития спиртных напитков, из-за возникшей неприязни к случайному человеку, совершил на него нападение.
Сначала он избил потерпевшего, нанося удары руками и ногами по различным частям тела и голове. Затем, убедившись, что жертва еще жива, он перетащил его на санях в близлежащую местность и нанес смертельный удар ножом в область шеи.
Суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства (чистосердечное признание) и отягчающие (особо опасный рецидив и состояние алкогольного опьянения), приговорил Тивикова к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Также суд частично удовлетворил гражданский иск, поданный представителем потерпевшего.