В Челябинске завели дело против адвоката за мошенничество и подкуп

По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года адвокат через посредников получила от обвиняемого по уголовному делу 800 тысяч рублей за обещание добиться для него наказания, не связанного с лишением свободы. При этом она знала, что не обладает полномочиями для влияния на судебное решение и исполнять обещание не собиралась.