В Челябинске завели дело против адвоката за мошенничество и подкуп

Юрист одной из адвокатских палат Челябинской области попала под следствие по подозрению в мошенничестве и подкупе потерпевшего. Об этом сообщили в областном СУ СКР.
По данным следствия, с сентября по октябрь 2024 года адвокат через посредников получила от обвиняемого по уголовному делу 800 тысяч рублей за обещание добиться для него наказания, не связанного с лишением свободы. При этом она знала, что не обладает полномочиями для влияния на судебное решение и исполнять обещание не собиралась.
Кроме того, с января по апрель 2025 года, защищая другого клиента, адвокат вместе со знакомым передала потерпевшему не менее 190 тысяч рублей и иное имущество в обмен на ложные показания в интересах обвиняемых по уголовному дело.
Преступления выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение дела. Сейчас следователи СК России проводят обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, идёт сбор доказательств.