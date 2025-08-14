Ричмонд
ПВО ночью сбила 44 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны России в ночь с 13 на 14 августа перехватили и уничтожили 44 украинских беспилотника. В Минобороны РФ заявили, что больше всего вражеских дронов было сбито над акваторией Чёрного моря.

Источник: Life.ru

Согласно официальному отчёту военного ведомства, система ПВО отражала вражескую атаку с 20:00 13 августа до 07:00 по московскому времени 14 августа. Из 44 сбитых беспилотников 14 были уничтожены над Чёрным морем, девять — над Волгоградской областью, семь — над Крымом и семь — над Ростовской областью. Также были уничтожены четыре беспилотника над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над акваторией Азовского моря.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ нанесли удар по зданию Правительства Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что здание получило незначительные повреждения.