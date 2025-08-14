ПВО ночью сбила 44 беспилотника ВСУ над регионами России

Согласно официальному отчёту военного ведомства, система ПВО отражала вражескую атаку с 20:00 13 августа до 07:00 по московскому времени 14 августа. Из 44 сбитых беспилотников 14 были уничтожены над Чёрным морем, девять — над Волгоградской областью, семь — над Крымом и семь — над Ростовской областью. Также были уничтожены четыре беспилотника над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью и один — над акваторией Азовского моря.