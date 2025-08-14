Сотрудник СО РАН погиб после укусов шершней в Новосибирске

В Новосибирске рабочий ФГБУ «СО РАН» скончался от укусов шершней. Мужчина убирал территорию лесного массива в Советском районе, когда на него напали насекомые, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по региону.
Несчастный случай произошел 12 августа. Во время исполнения служебных обязанностей сотрудника учреждения укусили шершни в шею и голову. Мужчине стало плохо, и он потерял сознание.
На место вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину на протяжении получаса, однако спасти его не удалось.
Расследованием происшествия займется специальная комиссия. Сейчас специалисты опрашивают очевидцев и занимаются анализом документов, связанных с трудовой деятельностью работника.
ИА Сибинформ