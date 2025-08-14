Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник СО РАН погиб после укусов шершней в Новосибирске

Мужчина убирал территорию, когда на него напали насекомые.

В Новосибирске рабочий ФГБУ «СО РАН» скончался от укусов шершней. Мужчина убирал территорию лесного массива в Советском районе, когда на него напали насекомые, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по региону.

Несчастный случай произошел 12 августа. Во время исполнения служебных обязанностей сотрудника учреждения укусили шершни в шею и голову. Мужчине стало плохо, и он потерял сознание.

На место вызвали скорую помощь. Медики пытались реанимировать мужчину на протяжении получаса, однако спасти его не удалось.

Расследованием происшествия займется специальная комиссия. Сейчас специалисты опрашивают очевидцев и занимаются анализом документов, связанных с трудовой деятельностью работника.

ИА Сибинформ