WSJ: Трамп ждал неприятного сюрприза от Зеленского

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что глава Белого дома во время видеоконференции с европейскими лидерами выразил готовность Вашингтона принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Пункты по ней разрабатываются «коалицией желающих», пишет «Царьград». Трамп также подчеркнул, что переговоры по вопросам территориального урегулирования будут проходить исключительно при участии Владимира Зеленского на встрече, которая должна состояться после саммита на Аляске.