В Ростове на Западном эвакуировали «Вкусно и Точку». Ситуацию прокомментировали в донской полиции.
По официальным данным, сообщение о минировании было ложным. Сначала очевидцы пожаловались на инцидент, произошедший в здании общепита на проспекте Коммунистическом. Ростовчане пояснили, что всех посетителей попросили покинуть кафе, а помещение огородили. Причиной, предположительно, стало поступившее сообщение о минировании.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, к месту немедленно выехали сотрудники полиции. Они осмотрели здание и прилегающую территорию. Взрывных устройств и опасных предметов не обнаружили.
Нарушителя, который сообщил о ЧП, ищут.