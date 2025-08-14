В Иркутске на улице Партизанской образовалась огромная пробка. Исходя из данных 2ГИС, бордовая линия начинается от остановки «Рынок Новый» и до остановки «Центральный рынок» на пересечении с улицей Тимирязева.
Местные жители сообщили КП-Иркутск, что рядом с остановкой Горная произошло ДТП в правом ряду.
Посреди проезжей части стоит чёрная иномарка, у неё повреждён передний бампер и левое колесо.
Фото: скриншот с сервиса «2ГИС».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Ядринцева загорелась квартира. 10 жильцов вышли самостоятельно, а пяти пришлось эвакуировать спасателям.