В Иркутске на улице Партизанской образовалась огромная пробка

Машины стоят от остановки «Рынок Новый» и до Центрального рынка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Партизанской образовалась огромная пробка. Исходя из данных 2ГИС, бордовая линия начинается от остановки «Рынок Новый» и до остановки «Центральный рынок» на пересечении с улицей Тимирязева.

Местные жители сообщили КП-Иркутск, что рядом с остановкой Горная произошло ДТП в правом ряду.

Посреди проезжей части стоит чёрная иномарка, у неё повреждён передний бампер и левое колесо.

Фото: скриншот с сервиса «2ГИС».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на улице Ядринцева загорелась квартира. 10 жильцов вышли самостоятельно, а пяти пришлось эвакуировать спасателям.