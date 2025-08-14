ФСБ: на Украине ликвидировано производство дальнобойных ракет

Сотрудники ФСБ получили данные, которые помогли ликвидировать предприятие по производству ракет.
Благодаря информации, полученной ФСБ, удалось нанести удары по объектам производства баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан» на территории Украины. Предприятия создавались при содействии одной из западноевропейских стран для ударов вглубь России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с Министерством обороны РФ в результате проведенной совместной специальной операции нанесено огневое поражение объектам военно-промышленного комплекса Украины, задействованным в создании оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК)», — сообщили в ЦОС. Информацию передает ТАСС.
В Центре общественных связей подчеркнули, что в ФСБ поступила предварительная информация о разработке и запуске производства украинского ракетного комплекса «Сапсан». Далее были установлены точные координаты зданий и сооружений, задействованных в создании комплексов, а также позиций средств ПВО, обеспечивающих их защиту. Все эти объекты были ликвидированы ВС РФ в ходе огневого поражения.
Ранее военный эксперт Александр Перенджиев сообщил, что войска России в апреле также ударили по украинскому ОТРК «Сапсан» и фактически остановили дальнейшую разработку этих ракет. Войска страны тщательно отслеживали ход разработки «Сапсана» и не стали дожидаться его принятия на вооружение, ударив по ОТРК высокоточным оружием.