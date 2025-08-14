ФСБ: на Украине ликвидировано производство дальнобойных ракет

В Центре общественных связей подчеркнули, что в ФСБ поступила предварительная информация о разработке и запуске производства украинского ракетного комплекса «Сапсан». Далее были установлены точные координаты зданий и сооружений, задействованных в создании комплексов, а также позиций средств ПВО, обеспечивающих их защиту. Все эти объекты были ликвидированы ВС РФ в ходе огневого поражения.