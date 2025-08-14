Ричмонд
Более 40 беспилотников ВСУ сбили в небе над Россией за ночь

В ночь на четверг, 14 августа, дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА.

В ночь на четверг, 14 августа, дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 44 украинских БПЛА. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

14 беспилотников сбили над акваторией Черного моря. Над Волгоградской областью было уничтожено девять дронов.

По семь БПЛА ликвидировали в небе над Крымом и Ростовской областью. Четыре дрона перехватили над Краснодарским краем.

Над территорией Белгородской области сбили два дрона. Еще один был уничтожен над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию правительства Белгородской области.

