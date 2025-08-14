ФСБ: Германия финансировала создание ракеты «Сапсан» на Украине

Сам Мерц на совместной пресс-конференции с Зеленским после этой встречи заявил, что Германия поддержит украинские разработки дальнобойного оружия. Тогда же было подписано соглашение о финансировании этого производства. Ракетные комплексы производились на оборонных предприятиях Днепропетровской и Сумской областей.