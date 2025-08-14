В Башкирии появилась острая нехватка продавцов и медиков

На рынке труда Башкирии в среднем на каждое рабочее место претендуют 6−7 соискателей. Однако в отдельных отраслях работодатели сталкиваются с серьезной нехваткой кадров.
Наибольший дефицит персонала наблюдается в сфере розничной торговли. Здесь на одну вакансию приходится всего 2−3 резюме при нормальном показателе 4−8. За последний месяц количество предложений работы в этой сфере сократилось на 11%, тогда как число желающих устроиться увеличилось на столько же. Среднемесячный доход в торговле составляет около 44 тысяч рублей с незначительным ростом по сравнению с июнем.
Медицинская и фармацевтическая отрасли также испытывают кадровый голод: здесь конкуренция не превышает четыре человек на место. При этом зарплатные предложения в этой сфере более привлекательны. Так, в июле медикам предлагали в среднем 60 тысяч рублей.