В Башкирии появилась острая нехватка продавцов и медиков

Наибольший дефицит персонала наблюдается в сфере розничной торговли. Здесь на одну вакансию приходится всего 2−3 резюме при нормальном показателе 4−8. За последний месяц количество предложений работы в этой сфере сократилось на 11%, тогда как число желающих устроиться увеличилось на столько же. Среднемесячный доход в торговле составляет около 44 тысяч рублей с незначительным ростом по сравнению с июнем.