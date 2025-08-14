Появились кадры здания правительства Белгородской области после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры здания правительства региона после атаки БПЛА ВСУ.
На видео запечатлены повреждения фасада здания.
«Небольшие разрушения, но все поправим», — прокомментировал Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил об атаке украинскими формированиями здания правительства Белгородской области. В этот момент губернатор шел по улице.
В результате происшествия никто не пострадал.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше