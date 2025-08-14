Ричмонд
Появились кадры здания правительства Белгородской области после атаки ВСУ

Здание правительства Белгородской области получило небольшие повреждения.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры здания правительства региона после атаки БПЛА ВСУ.

На видео запечатлены повреждения фасада здания.

«Небольшие разрушения, но все поправим», — прокомментировал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее он сообщил об атаке украинскими формированиями здания правительства Белгородской области. В этот момент губернатор шел по улице.

В результате происшествия никто не пострадал.

