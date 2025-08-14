Пропавшего возле Сахалина дайвера нашли живым в 15 км от берега

Как ранее сообщалось, 13 августа 2025 года в службу 112 поступил сигнал о пропаже одного из туристов во время группового погружения у острова Монерон; пропавшая не была профессиональным дайвером. Вечером того же дня на остров из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 с водолазами-спасателями.