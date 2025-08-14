Пропавшего возле Сахалина дайвера нашли живым в 15 км от берега

Туристку, пропавшую во время дайвинга в среду возле острова Монерон (расположен в 43 км от юго-западного побережья Сахалина), обнаружили живой в 15 км от суши. Об этом сообщила пресс-служба управления Министерства чрезвычайных ситуаций Сахалина в минувший четверг.
Женщину-дайвера нашло спасательное судно на удалении 15 км от берега и доставило на Монерон. Пострадавшую осмотрел медик из группы спасателей МЧС России.
Как ранее сообщалось, 13 августа 2025 года в службу 112 поступил сигнал о пропаже одного из туристов во время группового погружения у острова Монерон; пропавшая не была профессиональным дайвером. Вечером того же дня на остров из Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 с водолазами-спасателями.
В поисковой операции участвовали 17 человек и четыре единицы техники.
Других подробностей о состоянии найденной женщины-дайвера не уточняется.
Читайте также: На Камчатке провалилась первая попытка спасти косатку Фродо.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.