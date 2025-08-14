Гострудинспекция Башкирии выяснила причины падения плотника с высоты

По данным ведомства, трагедия произошла 4 апреля на территории строящегося многоквартирного жилого дома по улице Нагуманова в Стерлитамаке. В тот день бригада плотников выполняла работы по демонтажу ранее установленной опалубки для заливки бетона на крыше 6-этажного строительного объекта. В какой-то момент бригадир, который контролировал процесс, упал с места производства работ с высоты более 19 метров. С тяжёлой сочетанной травмой пострадавшего госпитализировали, но 8 апреля он скончался.
Выяснилось, что ИП выполнял на объекте монолитные работы по договору субподряда, заключённого с подрядчиком ООО «МагнитСтрой». В рамках подписанного акта-допуска для производства работ стороны прописали мероприятия по безопасности, в числе которых — установление защитных ограждений в опасных зонах.
«Расследование показало, что на объекте отсутствовали защитные улавливающие системы — их демонтировали за день-два до трагедии в связи с приближающимся завершением работ, — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Подрядчик же в свою очередь никак не среагировал на досрочный демонтаж защитных приспособлений. Помимо этого, сам пострадавший в тот день не применял выданную страховочную привязь. Таким образом, причиной смертельного несчастного случая стало неприменение средств коллективной и индивидуальной защиты».
Материалы расследования передали в следственные органы.