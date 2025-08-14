Гострудинспекция Башкирии выяснила причины падения плотника с высоты

«Расследование показало, что на объекте отсутствовали защитные улавливающие системы — их демонтировали за день-два до трагедии в связи с приближающимся завершением работ, — пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина. — Подрядчик же в свою очередь никак не среагировал на досрочный демонтаж защитных приспособлений. Помимо этого, сам пострадавший в тот день не применял выданную страховочную привязь. Таким образом, причиной смертельного несчастного случая стало неприменение средств коллективной и индивидуальной защиты».