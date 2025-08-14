Генпрокуратура РФ признала нежелательной немецкую НПО Demokrati-JA e.V.*

— Члены организации участвуют в создании «тоталитарного» облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и др. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского нацистского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине, — отмечается в документе.