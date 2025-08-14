Генпрокуратура России в четверг, 14 августа, признала нежелательной немецкую неправительственную организацию Demokrati-JA e.V.*
По данным ведомства, организацию основали российские мигранты, проживающие на территории Германии. В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что организация занимается «формированием на территории России солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов».
Помимо этого, по словам представителей ведомства, участники организации намерены расколоть русскоязычную диаспору Германии и подорвать интересы России. В качестве примеров привели массовые антироссийские акции и материалы, дискредитирующие действия правительства РФ и Минобороны.
— Члены организации участвуют в создании «тоталитарного» облика России и продвижении за рубежом русофобии, требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении России и др. Одновременно их деятельность направлена на поддержку киевского нацистского режима и призывы международного сообщества к оказанию дальнейшей военной поддержки Украине, — отмечается в документе.
До этого представители Генпрокуратуры объяснили признание Йеля* нежелательной организацией тем, что деятельность университета направлена на международную блокаду России, дестабилизацию обстановки внутри страны, а также на нарушение ее территориальной целостности.
*Организации признаны нежелательными на территории России.