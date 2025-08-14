Ушел из дома и пропал: в Иркутске разыскивают 16-летнего подростка

В Иркутске разыскивают 16-летнего парня. Заявление о него пропаже поступило в дежурную часть полиции. Как сообщили обратившиеся, в последний раз подростка видели в Свердловском округе областного центра, после о его местонахождении никто не знает.
— По данным оперативников, юноша мог поехать в город Свирск Черемховского района или остаться в Иркутске, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Парню на вид лет 15−17, ростом он около 165 сантиметров, короткая стрижка, волосы светло-русые. В последний раз на нем была одета синяя футболка с белым рисунком спереди, чёрные трико с белыми полосками и светлые кроссовки.
Примечательно, что пропавший может не ориентироваться в пространстве.