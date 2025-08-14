Марочко: ВС РФ закрывают ВСУ в огневой мешок в Кременских лесах

Российские войска освободили около 50% площади Кременских лесов.
Российским войскам осталось преодолеть около двух километров для полного закрытия огневого мешка для украинских сил в районе Кременских лесов Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На данный момент для закрытия огневого мешка в Кременских лесах ВС РФ осталось пройти чуть более двух километров», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, ранее был уничтожен укрепрайон ВСУ южнее населенного пункта Червона Диброва, что позволило российским подразделениям продвинуться на 1,5 километра по направлению к Серебрянке.
Продвижение армии РФ вдоль реки Северский Донец в западном направлении создает угрозу окружения украинских подразделений, находящихся в этом районе. Российские войска освободили около 50% площади Кременских лесов.