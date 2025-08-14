Марочко: ВС РФ закрывают ВСУ в огневой мешок в Кременских лесах

«На данный момент для закрытия огневого мешка в Кременских лесах ВС РФ осталось пройти чуть более двух километров», — рассказал Марочко ТАСС. По его словам, ранее был уничтожен укрепрайон ВСУ южнее населенного пункта Червона Диброва, что позволило российским подразделениям продвинуться на 1,5 километра по направлению к Серебрянке.