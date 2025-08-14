Рэпер из США Lil Pump чуть не погиб в ДТП, перевернувшись на мокрой дороге

Популярный американский рэпер Lil Pump едва не умер в автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Машина артиста потеряла сцепление со скользкой от дождя трассой и перевернулась. Исполнитель сумел разбить окно и выбраться из перевернутого автомобиля.
«В противном случае, я был бы мертв», — прокомментировал инцидент Lil Pump.
В социальных сетях уже появились фотографии с места аварии. На них видно, что автомобиль рэпера получил значительные повреждения.
Напомним, в середине июня Lil Pump дал концерт в России. По прибытии в Москву он выразил свою любовь к российскому народу, а позднее опубликовал снимок с флагом РФ.
