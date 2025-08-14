Ричмонд
Рэпер из США Lil Pump чуть не погиб в ДТП, перевернувшись на мокрой дороге

Музыканту Lil Pump пришлось разбить стекло, чтобы выбраться из попавшего в ДТП автомобиля.

Источник: Аргументы и факты

Популярный американский рэпер Lil Pump едва не умер в автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Машина артиста потеряла сцепление со скользкой от дождя трассой и перевернулась. Исполнитель сумел разбить окно и выбраться из перевернутого автомобиля.

«В противном случае, я был бы мертв», — прокомментировал инцидент Lil Pump.

В социальных сетях уже появились фотографии с места аварии. На них видно, что автомобиль рэпера получил значительные повреждения.

Напомним, в середине июня Lil Pump дал концерт в России. По прибытии в Москву он выразил свою любовь к российскому народу, а позднее опубликовал снимок с флагом РФ.

Ранее сообщалось, что в США перевернулся школьный автобус с 40 детьми.