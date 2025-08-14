Ричмонд
В Башкирии попытавшегося убить соседа мужчину осудили на семь лет

Жителя Иглинского района осудили за попытку убийства соседа.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудили жителя Иглинского района в Башкирии. Его обвиняли в покушении на убийство. Кровавая ссора произошла в мае 2025 года во время совместного распития алкоголя с соседом.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в ходе конфликта обвиняемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений в разные части тела. Убедившись, что сосед якобы мертв, он ушел в другую комнату. Однако иглинец смог сбежать и самостоятельно добраться до больницы.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину, суд учел его предыдущую судимость за аналогичное преступление. В результате ему назначили семь лет колонии особого режима с дополнительным ограничением свободы на год после освобождения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram.