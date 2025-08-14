Ричмонд
Три россиянина ранены при очередной атаке БПЛА на Белгород

Белгород вновь подвергся атаке беспилотника ВСУ.

Источник: Московский комсомолец

Белгород вновь подвергся атаке беспилотника ВСУ. Три мирных жителя получили травмы различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчину в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и его жену с ожогом предплечья бригада скорой помощи транспортирует в областную больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в белгородскую городскую больницу № 2.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара загорелся легковой автомобиль — сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Гладков добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Читайте также: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

