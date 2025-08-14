В Омске задержаны члены этнической преступной группы, вымогавшие деньги у омича

С мая по сентябрь 2024 года члены группы под предлогом инвестирования в совместный бизнес обманным путём убедили потерпевшего взять кредит на сумму более 8 млн рублей под залог его имущества. Злоумышленники использовали деньги по своему усмотрению и угрожали физической расправой, если потерпевший будет настаивать на совместной ответственности по кредитным долгам.