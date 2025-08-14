В Омске задержаны члены этнической преступной группы, вымогавшие деньги у омича

УФСБ России по Омской области совместно с УМВД России по Омской области пресекли деятельность этнической организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством и вымогательством денежных средств в особо крупном размере, а также движимого и недвижимого имущества у жителя Омска.
С мая по сентябрь 2024 года члены группы под предлогом инвестирования в совместный бизнес обманным путём убедили потерпевшего взять кредит на сумму более 8 млн рублей под залог его имущества. Злоумышленники использовали деньги по своему усмотрению и угрожали физической расправой, если потерпевший будет настаивать на совместной ответственности по кредитным долгам.
В ходе оперативных мероприятий с силовой поддержкой Росгвардии преступники были задержаны. На основании материалов УФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Вымогательство, совершённое организованной группой».
Следственные действия продолжаются. Куйбышевский районный суд Омска вынес решение о заключении одного из фигурантов под стражу на два месяца, а для другого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.