Гладков: три жителя Белгорода ранены в результате атаки беспилотника

Гладков заявил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты.
В результате атаки беспилотника ВСУ по Белгороду пострадали трое мирных жителей. В частности, у них тяжелые осколочные ранения, ожоги и баротравмы. Раненых доставили в областную клиническую больницу, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Три мирных жителя получили ранения. Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу», — написал Гладков в telegram-канале. При этом третий пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги направлен в городскую больницу № 2.
Губернатор региона отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Кроме того, из-за удара противника произошло возгорание легкового автомобиля, его оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы.
Ранее результате обстрела ВСУ по Горловке в ДНР погибли двое работников службы скорой медпомощи. Глава администрации города Иван Приходько заявил, что погибшие были при выполнении профессиональных обязанностей. Кроме того, один из пострадавших — водитель — был госпитализирован, его состояние врачи оценивали как тяжелое.