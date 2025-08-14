Американские горки сорвались с высоты в парке аттракционов в Британии

Аттракцион «Американские горки» сошел с рельсов и сорвался вниз в парке развлечений Кони-Бич в британском Портколе, ранения получи 14 человек, в том числе — 13 детей, пишет Daily Mail со ссылкой на полицию Южного Уэльса.
«На данный момент мы подтвердили, что 13 детей и один взрослый получили легкие травмы. Некоторым из них потребовалось стационарное лечение», — заявили в полиции.
Уточняется, что в четверг, 14 августа, парк будет закрыт для проведения следственных действий правоохранителями.
Представитель парка заявил, что всем пострадавшем будет возмещен ущерб. Сейчас сотрудники занимаются расчисткой места, куда рухнул аттракцион.
