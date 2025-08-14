Ричмонд
Три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгород

В Белгороде в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадали трое мирных жителей. Об этом в четверг, 14 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что мужчина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии и его жена, получившая ожог предплечья, доставляются бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги направлен в городскую больницу № 2. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

В ходе атаки загорелся легковой автомобиль, пожар был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, передает Telegram-канал Гладкова.

ВСУ также нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. Губернатор региона призвал жителей быть бдительными и следить за сигналами оповещения. Подробная информация об атаке и ее последствиях уточняется.

Кроме того, на Волгоградском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов.