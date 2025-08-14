Три мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгород

Он отметил, что мужчина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии и его жена, получившая ожог предплечья, доставляются бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший с баротравмой и осколочным ранением ноги направлен в городскую больницу № 2. Медики оказывают им всю необходимую помощь.