В Волгограде нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне, 13 августа, в Волгограде обнаружили фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-100.
Отмечается, что угроза для населения отсутствует. Место обнаружения бомбы охраняется сотрудниками правоохранительных органов.
В Донской спасательный центр МЧС России была направлена заявка на привлечение специалистов по обезвреживанию боеприпасов.
В ближайшее время военный артефакт будет транспортирован в безопасное место и обезврежен сотрудниками МЧС России.