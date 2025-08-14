Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В ближайшее время опасную находку вывезут и обезвредят специалисты МЧС.

Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне, 13 августа, в Волгограде обнаружили фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-100.

Отмечается, что угроза для населения отсутствует. Место обнаружения бомбы охраняется сотрудниками правоохранительных органов.

В Донской спасательный центр МЧС России была направлена заявка на привлечение специалистов по обезвреживанию боеприпасов.

В ближайшее время военный артефакт будет транспортирован в безопасное место и обезврежен сотрудниками МЧС России.