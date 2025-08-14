Раненый житель Башкирии смог сбежать от убийцы

Иглинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «покушение на убийство». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2025 года между мужчиной и его соседом во время застолья произошел конфликт. Из неприязни он несколько раз ударил оппонента ножом по различным частям тела — тот упал на пол.
Решив, что потерпевший скончался, злоумышленник ушел в другую комнату, а пострадавший смог убежать из дома и обратился за медпомощью.
Подсудимый не признал свою вину, ранее он уже был судим за подобное деяние. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.