Мужчина организовал нарколабораторию в доме бывшей жены на территории Подмосковья

Эксперты установили, что изъятое вещество является мефедроном. Задержанный дал признательные показания. Он оборудовал наркоцех в доме бывшей жены. Производил запрещенные вещества с января текущего года. Указания получал от неизвестных заказчиков через мессенджер. С кураторами познакомился в интернете.