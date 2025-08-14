Мужчина организовал нарколабораторию в доме бывшей жены на территории Подмосковья

Сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию на территории Истринского округа. В ходе операции задержан 38-летний москвич за распространение запрещенных веществ, передает ГУ МВД России по Московской области.
Мужчина организовал производство мефедрона в частном доме деревни Ивановское под Истрой. В ходе обыска оперативники обнаружили 3 бутыля с кристаллическим веществом массой 3 килограмма, поддон с порошком, а также колбы, реагенты и средства защиты.
Эксперты установили, что изъятое вещество является мефедроном. Задержанный дал признательные показания. Он оборудовал наркоцех в доме бывшей жены. Производил запрещенные вещества с января текущего года. Указания получал от неизвестных заказчиков через мессенджер. С кураторами познакомился в интернете.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Житель столицы заключен под стражу.
Ваша надежная лента новостей — МК в МАХ.