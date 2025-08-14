В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей

Жертва мошенников конечно же перевела деньги. Однако аферисту этого было мало, поэтому он сказал, что для роста дохода нужно отправить еще 100 тысяч рублей. Всего таких просьб было четыре — на общую сумму 2 миллиона 348 тысяч рублей.