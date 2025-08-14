В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей

50-летняя жительница Иркутска хотела заработать на «инвестициях», но вместо дохода лишилась более 2,3 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, бухгалтер нашли объявление в интернете, заполнила анкету и после этого его позвонил «брокер».
— После того как собеседник дал инструкции по работе с «биржей» и попросил установить «торговое приложение», он предложил внести первоначальный депозит в размере 100 долларов по номеру телефона, — пояснили в полиции.
Жертва мошенников конечно же перевела деньги. Однако аферисту этого было мало, поэтому он сказал, что для роста дохода нужно отправить еще 100 тысяч рублей. Всего таких просьб было четыре — на общую сумму 2 миллиона 348 тысяч рублей.
Удивительно, но брокерское приложение показывало верный баланс на счете, поэтому потерпевшая правда верила в реальности заработка.