В Иркутской области бухгалтер перевела мошенникам более 2,3 миллиона рублей

50-летняя женщина хотела заработать на «инвестициях».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

50-летняя жительница Иркутска хотела заработать на «инвестициях», но вместо дохода лишилась более 2,3 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, бухгалтер нашли объявление в интернете, заполнила анкету и после этого его позвонил «брокер».

— После того как собеседник дал инструкции по работе с «биржей» и попросил установить «торговое приложение», он предложил внести первоначальный депозит в размере 100 долларов по номеру телефона, — пояснили в полиции.

Жертва мошенников конечно же перевела деньги. Однако аферисту этого было мало, поэтому он сказал, что для роста дохода нужно отправить еще 100 тысяч рублей. Всего таких просьб было четыре — на общую сумму 2 миллиона 348 тысяч рублей.

Удивительно, но брокерское приложение показывало верный баланс на счете, поэтому потерпевшая правда верила в реальности заработка.