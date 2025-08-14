Ричмонд
Раненые на улицах, машины в огне: Белгород находится под атакой ВСУ

Белгород вновь атаковали украинские беспилотники. В ходе атаки были ранены три мирных жителя, на дорогах горят машины. Об атаке сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последствия атаки ВСУ. Видео © Telegram / Настоящий Гладков.

Мужчина с множественными осколочными ранениями находится в тяжёлом состоянии. Его супругу с ожогом предплечья экстренная медицинская бригада срочно доставляет в областную клиническую больницу. Ещё один пострадавший получил баротравму и осколочное ранение ноги — он направлен в городскую больницу № 2 для оказания необходимой помощи.

«В результате удара загорелся легковой автомобиль — сотрудники МЧС ликвидировали огонь», — написал глава региона.

Ранее украинский дрон врезался в частный дом в Белгороде, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину увезли оттуда на скорой с баротравмой. Само здание тоже получило повреждения — там выбиты стёкла, а также посечена кровля и фасад. А сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку на здание Правительства Белгородской области.