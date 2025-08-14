Раненые на улицах, машины в огне: Белгород находится под атакой ВСУ

Ранее украинский дрон врезался в частный дом в Белгороде, в результате чего пострадала местная жительница. Женщину увезли оттуда на скорой с баротравмой. Само здание тоже получило повреждения — там выбиты стёкла, а также посечена кровля и фасад. А сегодня утром Вооружённые силы Украины совершили атаку на здание Правительства Белгородской области.