У бойца СВО украли с карты семь миллионов рублей

По данным АН «Оперативное прикрытие», 54-летний военнослужащий из Пензы проходит лечение в Мариинской больнице после участия в боевых действиях. Мужчина обратился в отделение одного из банков на Невском проспекте, чтобы восстановить утерянную карту. Именно тогда он узнал о несанкционированных списаниях.