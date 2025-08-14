Пенсионерка-дайвер около суток провела в воде на Сахалине

Спасателям удалось найти пропавшую пенсионерку-дайвера из Петербурга у острова Монерон на Сахалине. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Сообщается, что женщина пропала во время погружения. Ее искали на вертолете 17 спасателей.
До этого Следственный комитет по региону организовал проверку по уголовной статье. Сообщается, что в момент погружения на 20 метров инструктор, из-за нехватки весов, всплыл. Он посчитал, что женщина присоединится к группе дайверов, погружавшихся отдельно с другим инструктором.
Пенсионерку нашли в 15 километрах от берега — ее доставили на остров Монерон.
— Пострадавшая была осмотрена медицинским работником, входящим в состав группы спасателей МЧС России, — передает Telegram-канал МЧС Сахалинской области.
