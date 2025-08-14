ВСУ пытаются вернуть утраченную боеспособность в Сумской области

Сейчас основной расчет идет на 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки. Их поддерживают бойцы ВСУ 144-го центра ССО, переброшенные под Юнаковку. Целью является компенсация потери десантников и отбить утраченные рубежи. Ранее URA.RU сообщало, что ВС РФ закрывают ВСУ в огневой мешок в Кременских лесах.