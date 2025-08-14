Россиянка сутки находилась в море возле Сахалина после погружения

По данным Telegram-канала, 63-летняя жительница Санкт-Петербурга совершала погружение в Татарском проливе в сопровождении инструктора. В какой-то момент он поднялся на поверхность, предположив, что туристка присоединилась к другой группе под руководством второго инструктора. Однако обнаружить женщину среди других ныряльщиков не удалось.