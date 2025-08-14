Ричмонд
Россиянка сутки находилась в море возле Сахалина после погружения

Пожилая дайверша провела около суток в море у Сахалина после загадочного исчезновения во время погружения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, 63-летняя жительница Санкт-Петербурга совершала погружение в Татарском проливе в сопровождении инструктора. В какой-то момент он поднялся на поверхность, предположив, что туристка присоединилась к другой группе под руководством второго инструктора. Однако обнаружить женщину среди других ныряльщиков не удалось.

В течение последующих 24 часов о её местонахождении не было никакой информации. Поиски велись с привлечением катеров и вертолётов спасателей.

В итоге пенсионерку обнаружили в 15 километрах от побережья. Её экстренно доставили на остров Монерон для медицинского осмотра.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Читайте также: МЧС: возле берегов Сахалина спасли пропавшую при погружении женщину-дайвера.

