Учитель физкультуры кинул мяч в голову школьницы, которая смотрела в телефон

В Зеленогорске завершилось разбирательство инцидента, произошедшего в гимназии № 164 в сентябре 2024 года.
Как установила прокуратура, учитель физкультуры во время урока бросил волейбольный мяч в пятиклассницу, которая сидела на скамейке с освобождением от занятий и смотрела в телефон.
Хотя девочка не получила физических травм, у нее развились панические атаки и повышенная тревожность. Ее мать также испытала сильные переживания из-за случившегося.
По версии педагога, мяч предназначался другому ребенку. В прокуратуре отметили, что ранее подобных жалоб на этого учителя не поступало.
Итогом судебного разбирательства стало решение:
Гимназия выплатит пострадавшей школьнице 50 тысяч рублей;
Ее матери компенсируют 10 тысяч рублей морального вреда;
Учителю объявлен выговор.
Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, девочка продолжает обучение в той же гимназии.