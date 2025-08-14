Ричмонд
Учитель физкультуры кинул мяч в голову школьницы, которая смотрела в телефон

В Зеленогорске завершилось разбирательство инцидента, произошедшего в гимназии № 164 в сентябре 2024 года.

Как установила прокуратура, учитель физкультуры во время урока бросил волейбольный мяч в пятиклассницу, которая сидела на скамейке с освобождением от занятий и смотрела в телефон.

Хотя девочка не получила физических травм, у нее развились панические атаки и повышенная тревожность. Ее мать также испытала сильные переживания из-за случившегося.

По версии педагога, мяч предназначался другому ребенку. В прокуратуре отметили, что ранее подобных жалоб на этого учителя не поступало.

Итогом судебного разбирательства стало решение:

Гимназия выплатит пострадавшей школьнице 50 тысяч рублей;

Ее матери компенсируют 10 тысяч рублей морального вреда;

Учителю объявлен выговор.

Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, девочка продолжает обучение в той же гимназии.