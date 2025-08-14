В Башкирии ввели новые льготы для медработников

В Башкирии утвердили дополнительные меры поддержки для сотрудников медицинских учреждений. Минздрав, профсоюз медработников и профильное общество подписали изменения в отраслевое соглашение, которые введут доплаты за наставничество и увеличат продолжительность отпусков для отдельных категорий.
Согласно документу, медицинские работники теперь будут получать не менее 15% от оклада за наставническую деятельность. Преподаватели медучреждений смогут рассчитывать на увеличенный до 56 дней отпуск. Также уточнены правила оплаты труда в ночные смены, выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу.
Главные врачи получат право на дополнительный отпуск за ненормированный график. Эти изменения связаны с корректировкой федерального законодательства и увеличением окладов медицинских работников до 50%.
Как подчеркнули в профсоюзе, при любых изменениях системы оплаты труда действует важный принцип — уровень заработка сотрудников не должен снижаться.
Министр здравоохранения Айрат Рахматуллин пояснил, что каждое медучреждение сможет разработать собственное положение о наставничестве, учитывающее специфику работы.
