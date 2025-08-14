В Башкирии ввели новые льготы для медработников

Согласно документу, медицинские работники теперь будут получать не менее 15% от оклада за наставническую деятельность. Преподаватели медучреждений смогут рассчитывать на увеличенный до 56 дней отпуск. Также уточнены правила оплаты труда в ночные смены, выходные и праздничные дни, за сверхурочную работу.