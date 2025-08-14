В Германии пьяный яхтсмен протаранил пирс в морском порту

В морском порту Ростока в ФРГ мужчина, находящийся в сильной степени алкогольного опьянения, протаранил на яхте пирс. Уровень алкоголя в крови задержанного составил 3,1 промилле, что превышает допустимую норму более чем в десять раз, сообщает немецкое агентство DPA.