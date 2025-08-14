Ричмонд
В Германии пьяный яхтсмен протаранил пирс в морском порту

Уровень алкоголя в крови моряка превышал допустимую норму более чем в 10 раз.

Источник: Аргументы и факты

В морском порту Ростока в ФРГ мужчина, находящийся в сильной степени алкогольного опьянения, протаранил на яхте пирс. Уровень алкоголя в крови задержанного составил 3,1 промилле, что превышает допустимую норму более чем в десять раз, сообщает немецкое агентство DPA.

Установлено, что 54-летний мужчина, управляя судном, создал препятствие для маневрирования других кораблей. После этого его яхта врезалась в причал.

В результате происшествия корпус судна деформировался, однако вода внутрь не проникла.

Водная полиция возбудила уголовное дело по факту создания угрозы безопасности судоходства, сейчас проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в порту Сен-Тропе на Лазурном берегу сгорела суперяхта Sea Lady II.