Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный водитель совершил наезд на домашнего кота в Уссурийске

В Приморье полиция начала проверку по факту произошедшего наезда на животное.

Источник: Соцсети

В районе одного из домов города Уссурийск, на улице Рылеева, произошло трагическое происшествие: автомобиль неустановленного лица переехал кота.

Свидетелем случившегося стала камера видеонаблюдения, установленная на здании.

Очевидцы при этом сообщают, что кот получил серьезные повреждения и был вынужден быть усыпленным. Водитель, по рассказам свидетелей, скрылся с места происшествия, не попытавшись оказать помощь пострадавшему животному.

Сейчас полиция проводит проверку в связи с данным инцидентом. Правоохранительные органы работают над установлением личности водителя и выяснением всех деталей происшествия.