Неизвестный водитель совершил наезд на домашнего кота в Уссурийске

В районе одного из домов города Уссурийск, на улице Рылеева, произошло трагическое происшествие: автомобиль неустановленного лица переехал кота.
Свидетелем случившегося стала камера видеонаблюдения, установленная на здании.
Очевидцы при этом сообщают, что кот получил серьезные повреждения и был вынужден быть усыпленным. Водитель, по рассказам свидетелей, скрылся с места происшествия, не попытавшись оказать помощь пострадавшему животному.
Сейчас полиция проводит проверку в связи с данным инцидентом. Правоохранительные органы работают над установлением личности водителя и выяснением всех деталей происшествия.