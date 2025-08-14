Уфимец потерял 1,1 млн рублей, пытаясь получить посылку

31-летнему мужчине позвонили сотрудники «почтовой службы» и попросили указать данные для получения некой посылки.
В противном случае они пригрозили взломать аккаунт на Госуслугах. Послушавшись указаний злоумышленников, уфимец лишился 1,1 млн рублей.
В столице Башкирии полицейские разбираются в обстоятельствах мошенничества, при котором пострадал горожанин.
