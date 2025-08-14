ВСУ атаковали здание правительства Белгорода: налет дронов накануне встречи Путина и Трампа

В результате утренней атаки были ранены мирные жители.
Рано утром стало известно, что украинские беспилотники атаковали территорию Белгородской области. Ранеными оказались трое мирных жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде удару подверглось здание правительства региона. Сообщается о возгорании легкового автомобиля, рядом с которым упали фрагменты БПЛА. События происходят на фоне грядущей встречи президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, которая состоится в Анкоридже на Аляске 15 августа. Все, что известно об атаке на Белгородскую область на данный момент — в материале URA.RU.
Ночная и утренняя атаки на Белгородскую область.
Ночью 14 августа в небе над регионом было сбито 2 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Однако утром территория области вновь подверглась атаке дронов ВСУ. Точное количество БПЛА, запущенных украинской стороны, пока неизвестно.
Пострадавшие и последствия от ударов ВСУ.
Стало известно, что трое мирных жителей оказались ранены из-за удара БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшим уже оказывается необходимая помощь.
«Мужчину в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и его супругу с ожогом предплечья бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Третьего пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги доставляют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Он также добавил, что в результате атаки на Белгород осколки беспилотника стали причиной возгорания легкового автомобиля. Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно потушили пожар. На данный момент на месте работают оперативные службы.
Дроны атаковали здание правительства региона.
Дроны ВСУ уже в четвертый раз атакуют здание правительства регионаФото: telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov/15217.
Украинский БПЛА ударил по зданию правительства Белгородской области. Серьезных разрушений нанесено не было. Повреждено лишь несколько окон. Гладков подчеркнул, что данная атака украинских военнослужащих с помощью беспилотников по зданию правительства региона стала уже четвертой за все время.
Оповещение для жителей.
В регионе сейчас действует режим опасности БПЛА. Кроме того, губернатор Белгородской области призвал всех жителей Белгорода и Белгородского района подписаться на telegram-канал, в котором оперативно публикуются данные об угрозе атаки с украинской стороны, а также то, по какому маршруту летят беспилотники.
Атака на фоне встречи лидеров РФ и США.
Удары по Белгородской области происходят накануне саммита российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее уточнял, что основное внимание президентов будет сосредоточено на поиске вариантов долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Встреча пройдет 15 августа на Аляске в городе Анкоридж. Он был основан в 1920 году на берегу залива Кука. Как выглядит и где находится Анкоридж — в материале URA.RU.