Силовики установили россиянку, выбросившую новорожденного в реку

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в реке Астраханка. По данным ведомства, 32-летняя жительница села Камень-Рыболов призналась в совершении преступления. Женщина рассказала, что 3 июня самостоятельно родила ребенка в ванной, после чего убила его и убедила мужа избавиться от тела, выбросив его в реку под предлогом мертворождения.