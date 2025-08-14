Ричмонд
Силовики установили россиянку, выбросившую новорожденного в реку

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в реке Астраханка.

Следственный комитет Приморского края завершил расследование уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в реке Астраханка. По данным ведомства, 32-летняя жительница села Камень-Рыболов призналась в совершении преступления. Женщина рассказала, что 3 июня самостоятельно родила ребенка в ванной, после чего убила его и убедила мужа избавиться от тела, выбросив его в реку под предлогом мертворождения.

Расследование также установило, что в 2021 году эта же пара оставила в подъезде новорожденную дочь, которую впоследствии удочерили. В семье уже воспитываются трое детей. Женщина объяснила свои действия тяжелым материальным положением.

Следствие предъявило обвинение по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») и инициировало процесс лишения родительских прав. Дело направлено в суд, расследование продолжается для установления всех обстоятельств произошедшего.

