ФСБ опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах «Сапсан»

Отмечается, что в зону предполагаемого поражения баллистических ракет попадали такие города, как Москва, Минск, Витебск, а также ядерный центр в Сарове и ряд других населенных пунктов. Проект по созданию «Сапсана» финансировался Германией. Кроме того, в конце мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ознакомил канцлера ФРГ Фридриха Мерца с проектной документацией по комплексу.