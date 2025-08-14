ФСБ опубликовала запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах «Сапсан»

На Украине планировали производить 200 единиц ракетного комплекса «Сапсан» в месяц (архивное фото).
Представители ФСБ России обнародовали аудиозапись разговора сотрудников украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) — обсуждались вопросы изготовления и сборки элементов ракетного комплекса «Сапсан». Один из участников разговора отметил, что планировалось выпускать по 200 единиц снарядов в месяц.
«Нас интересуют корпуса, сопла, расчеты. Тогда мы планируем 200 штук в месяц делать», — заявил один из собеседников. Аудиозапись разговора, со ссылкой на ведомство, опубликовал телеканал «Россия 24».
Ранее сообщалось, что совместными действиями ФСБ и ВС РФ были нарушены планы Киева по производству баллистических комплексов «Сапсан», предназначавшихся для нанесения ударов вглубь российской территории. Так, огневому воздействию подверглись предприятия украинского ВПК, производящие комплексы — Павлоградский химический завод и Павлоградский механический завод в Павлограде Днепропетровской области. Также удар пришелся по заводу по производству ракетного топлива, ударным дронам и конструкторскому бюро.
Отмечается, что в зону предполагаемого поражения баллистических ракет попадали такие города, как Москва, Минск, Витебск, а также ядерный центр в Сарове и ряд других населенных пунктов. Проект по созданию «Сапсана» финансировался Германией. Кроме того, в конце мая 2025 года президент Украины Владимир Зеленский ознакомил канцлера ФРГ Фридриха Мерца с проектной документацией по комплексу.
Позже, во время совместной пресс-конференции с Зеленским, немецкий канцлер заявил о намерении страны поддерживать украинские разработки в сфере дальнобойного вооружения. В этот же период было подписано соглашение о выделении финансирования на производство данных ракет.