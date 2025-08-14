Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Хабаровском крае медведь погиб под колесами машины

Никто из людей в результате аварии не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

На 42-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино произошло ДТП с участием медведя, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 32-летний водитель автомобиля Toyota пытался предотвратить столкновение с внезапно выбежавшим на проезжую часть зверем, однако избежать наезда не удалось.

Кадры с места происшествия демонстрируют значительные повреждения передней части транспортного средства. В результате столкновения медведь погиб.

В салоне автомобиля находились три человека. Никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области медведь напал на домашнее хозяйство и ранил пастуха.