На трассе в Хабаровском крае медведь погиб под колесами машины

На 42-м километре трассы Хабаровск — Лидога — Ванино произошло ДТП с участием медведя, сообщает региональная Госавтоинспекция.
По данным ведомства, 32-летний водитель автомобиля Toyota пытался предотвратить столкновение с внезапно выбежавшим на проезжую часть зверем, однако избежать наезда не удалось.
Кадры с места происшествия демонстрируют значительные повреждения передней части транспортного средства. В результате столкновения медведь погиб.
В салоне автомобиля находились три человека. Никто из них не пострадал.
