Уфимец во время потасовки лишился глаза

Уфимец предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, общеопасным способом, с применением оружия. В пресс-службе прокуратуры РБ сообщили, что в январе этого года возле остановки «мкр. Северный Посадский» между двумя компаниями произошел конфликт. Во время разборок одна из девушек позвонила своему знакомому. Приехав к указанному месту, обвиняемый подошел к мужчине, ударил его ногой в живот и несколько раз выстрелил из травматического пистолета.