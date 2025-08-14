Россиянина арестовали за анекдоты «с картинками» на трое суток

Арзамасский суд (Нижегородская область) привлек к ответственности гражданина, позволившего себе непечатные выражения в месте общего пользования. Такую информацию опубликовало РИА «Новости» на основе материалов судебного разбирательства.
Как передает агентство, мужчина проводил время в компании на общественной территории, рассказывая истории с обилием грубой лексики. Люди, находившиеся поблизости, делали ему замечания, однако он продолжал демонстрировать неподобающее поведение.
На просьбы окружающих он не реагировал, продолжал сквернословить, вел себя неучтиво, нагло, демонстрируя вызывающую манеру общения, отмечается в публикации.
Действия нарушителя были квалифицированы как мелкое хулиганство. В ходе заседания он признал свою вину и выразил сожаление о своих действиях. Суд постановил подвергнуть его аресту сроком на трое суток.
Добавим, что озвученные правонарушителем анекдоты в постановлении об аресте суд не привел.
