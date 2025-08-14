Топ-менеджер крупной иностранной компании задержан за взятку

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Заместитель директора крупной иностранной строительной компании задержан в Минске в момент получения взятки, сообщили в МВД Беларуси в четверг.
Задержание провели оперативники столичных подразделений по борьбе с организованной преступностью, сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранительных органов, 49-летний замдиректора потребовал от одного из подрядчиков откаты. Он хотел получать по 10% от стоимости выполненных работ.
«В день задержания непосредственно на строительном объекте руководитель принял через посредника 12 тысяч рублей, спрятал наличные под сиденье авто, где они и были обнаружены оперативниками», — рассказали в МВД.
Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, также суд может лишить его права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
МВД пока не раскрывает название компании, а также имя фигуранта.